Схема нехитрая – заказать товар с оплатой после выдачи и сбежать с ним, имея нулевой баланс на банковской карте. Именно так поступили двое молодых людей из Владимира. Установлено, что

Схема нехитрая – заказать товар с оплатой после выдачи и сбежать с ним, имея нулевой баланс на банковской карте. Именно так поступили двое молодых людей из Владимира. Установлено, что 21-летние сообщники заказали в одном из интернет-магазинов мобильный телефон, ноутбук, беспроводные наушники и одежду. Как сообщили в УМВД, общая сумма заказа составила около 60 тысяч рублей.