Во Владимирской области школы покинут порядка 4900 выпускников 11-х классов. В образовательных учреждениях региона для них звучат последние звонки.

Во Владимирской области школы покинут порядка 4900 выпускников 11-х классов. В образовательных учреждениях региона для них звучат последние звонки.Одними из первых прощальный вечер провели в 15-ой школе Гусь-Хрустального. Здесь 48 девушек и юношей с волнением слушали напутствия учителей, главы города и родителей.«Я от души поздравляю всех выпускников Владимирской области с окончанием школы. Желаю всем удачи, везения и счастья. Вы - наша надежда и будущее региона. Возвращайтесь домой!» - сказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.