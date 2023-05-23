Водитель троллейбуса из Владимира выиграл 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото»....

Водитель троллейбуса из Владимира выиграл 1 млн рублей.Об этом сообщает пресс-служба «Столото». История похожа на чудо: накануне своего дня рождения Алексей Добрынин зашел в продуктовый магазин у дома. Пока мужчина стоял у кассы, он обратил внимание на лотерейные билеты. Не раздумывая, взял несколько. И вот, в ходе 540-го тиража государственной «Жилищной лотереи» Алексей Иванович выиграл 1 миллион рублей:- Числа в счастливом билете зачеркивала моя жена. Неожиданно она протянула его мне и сказала, что отметила все номера. Следом ведущая объявила победителя из Владимирской области. Жена очень обрадовалась, а я засомневался. Подумал, вдруг мы ошиблись. Чтобы убедиться в победе позвонили на горячую линию «Столото», где нам подтвердили информацию о выигрыше. Только тогда я осознал, что нам и правда повезло, — рассказал житель Владимира.Выяснилось, что больше 30 лет Алексей Иванович проработал водителем троллейбуса. Сейчас мужчина уже на пенсии. Он любит ходить на рыбалку. И с удовольствием собирает в лесу грибы - ягоды.Алексей Добрынин решил, что на выигрыш освежит ремонт в доме и обновит автомобиль.Фото: пресс-служба — государственные лотереи «Столото»