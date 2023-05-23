Победителем 540-го тиража «Жилищной лотереи» стал водитель троллейбуса из Владимира Алексей Добрынин

Победителем 540-го тиража «Жилищной лотереи» стал водитель троллейбуса из Владимира Алексей Добрынин, сообщили в пресс-службе «Столото». Мужчина купил два билета перед днём рождения.По словам победителя, сначала он засомневался в выигрыше и позвонил на горячую линию лотереи, где ему подтвердили радостную новость. Алексей 30 лет проработал водителем. Сейчас находится на пенсии. На выигранные деньги он планирует сделать ремонт и, возможно, сменить автомобиль.