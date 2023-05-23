Звезда проиграла суд по делу о защите чести и достоинства против соседки Катерины Любомской.

Звезда проиграла суд по делу о защите чести и достоинства против соседки Катерины Любомской.Анастасия Волочкова много лет остается одной из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса. Балерина любит эпатировать публику своими неоднозначными выходками и часто попадает в скандалы. Однако далеко не все поступки ей сходят с рук.В 2021 году танцовщица шокировала публику очередной безумной авантюрой. Артистка справила нужду под елью на своем участке и попала под прицел камеры соседки по загородному домуЕкатерины Любомской. Экс-участница группы "Стрелки" опубликовала кадры звезды со спущенными штанами и возмутилась, что та решила сделать свои дела прямо под ее окнами.Волочкова не увидела в своем поступке ничего криминального и несколько раз нелицеприятно высказалась о соседке в эфире телепередач. В итоге скандал принял серьезный оборот. Екатерина решила отстоять свою честь и подала на Анастасию в суд.Как пишет , балерина проиграла суд. Теперь приставы хотят взыскать с танцовщицы около 400 тысяч рублей. Артистка должна будет выплатитьвзыскания имущественного характера на сумму 360 тысяч рублей, а также 25 тысяч рублей исполнительского сбора."Судя по дате листа, выдан он по делу Любомской, где ответчиком выступали телекомпания НТВ, телерадиокомпания ''Петербург'' и Волочкова, о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам", – процитировал телеграм-канал "Звездач" юриста Виктора Безъязычного.