В Волгоградской области произошло страшное нападение школьника на сверстницу.

В Волгоградской области произошло страшное нападение школьника на сверстницу.В Волгоградской области школьник напал с ножом на одноклассницу прямо во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошел в поселке Иловля, сообщает .Выпускники стояли на постаменте, как вдруг 11-классник набросился на девушку и стал ее резать. Учителя и другие сотрудники школы, услышав крики, немедленно бросились к постаменту и стали разнимать нападавшего и его жертву. Пострадавшую немедленно увезли с места происшествия на скорой, пишет .Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, сообщает . Она продолжает находиться под наблюдением.