Труп пожилой женщины обнаружили 19 мая. На теле – множественные переломы ребер, перелом грудного позвонка, кровоподтеки на голове, туловище и конечностях, сообщили в Следственном комитете.

Труп пожилой женщины обнаружили 19 мая. На теле – множественные переломы ребер, перелом грудного позвонка, кровоподтеки на голове, туловище и конечностях, сообщили в Следственном комитете. Оказалось, пенсионерку избил ее собственный сын – он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего по неосторожности ее смерть. Полиция задержала 58-летнего мужчину, давать показания он отказался.