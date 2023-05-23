Жители Владимира рассказали о главных источниках стресса на своей работе. Как сообщает...

Жители Владимира рассказали о главных источниках стресса на своей работе.Как сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, опрос на эту тему проводился среди жителей Владимира с 28 апреля по 12 мая текущего года.По мнению владимирцев:главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчиненным (16% голосов).13% опрошенных - поведение коллег.Еще по 11% - считают главным стрессом - непрофессионализм руководства и сослуживцев.Низкий уровень заработка нервирует (на удивление!) лишь 7% опрошенных.По 6% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков.По 4% - из-за перегрузки и поведения клиентов.2% назвали главным источником стресса «бардак в компании».Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами. А вот мужчины — из-за «непрофессионализма тех и других».Фото:pxfuel.com