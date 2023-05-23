Во Владимире прошла образовательная акция “Защитим Победу”. Организатором выступило реготделение партии ЛДПР. Акция посвящена памятникам солдатам Красной армии. Ее цель – не дать

Во Владимире прошла образовательная акция “Защитим Победу”. Организатором выступило реготделение партии ЛДПР. Акция посвящена памятникам солдатам Красной армии. Ее цель – не дать забыть жителям Владимирской области героев Великой Отечественной войны. Причиной организации такого мероприятия стал массовый снос мемориалов павшим советским воинам в странах Прибалтики. В партийной молодежной организации считают, что это начало переписи мировой