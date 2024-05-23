Во Владимире продолжается благоустройство Рпенского проезда. Дорога-дублер соединяет восточный район города с центральной и северной частью. Ее протяженность занимает 2 километра.

Во Владимире продолжается благоустройство Рпенского проезда. Дорога-дублер соединяет восточный район города с центральной и северной частью. Ее протяженность занимает 2 километра. Движение запущено 1 декабря прошлого года, однако строительные работы полностью не закончены. Обустраиваются тротуары и остановки общественного транспорта. Рабочие делают водоотводные и прикромочные лотки, асфальтируют тротуары и велодорожки. С приближением лета приступили к озеленению