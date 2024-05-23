Во Владимире продолжается благоустройство Рпенского проезда. Дорога-дублер соединяет восточный район города с центральной и северной частью. Ее протяженность занимает 2 километра.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-05-2024-na-rpenskom-proezde-obustraivayut-trotuary-i-avtobusnye-ostanovki.html" target="_blank">На Рпенском проезде обустраивают тротуары и автобусные остановки</a> - Во Владимире продолжается благоустройство Рпенского проезда. Дорога-дублер соединяет восточный район города с центральной и северной частью. Ее протяженность занимает 2 километра.
[url=https://33live.ru/novosti/23-05-2024-na-rpenskom-proezde-obustraivayut-trotuary-i-avtobusnye-ostanovki.html]На Рпенском проезде обустраивают тротуары и автобусные остановки[/url] - Во Владимире продолжается благоустройство Рпенского проезда. Дорога-дублер соединяет восточный район города с центральной и северной частью. Ее протяженность занимает 2 километра.