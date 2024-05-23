Гусиная ферма в селе Ивановское Суздальского района загорелась вечером 22 мая. Спасателям о пожаре сообщили в 17:00, рассказали в пресс-службе МЧС. Возгорание крупное – 1200 квадратных метров. На

Гусиная ферма в селе Ивановское Суздальского района загорелась вечером 22 мая. Спасателям о пожаре сообщили в 17:00, рассказали в пресс-службе МЧС. Возгорание крупное – 1200 квадратных метров. На месте работают 10 пожарных. к 18:40 пламя удалось потушить. Пострадали ли птицы, пока не известно. Но в МЧС опубликовали снимок спасателя с одним из пернатых жильцов фермы.