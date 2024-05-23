«Ваше право»: на Радио России-Владимир расскажут об изменениях в земельном законодательстве Какие...

«Ваше право»: на Радио России-Владимир расскажут об изменениях в земельном законодательствеКакие изменения в земельном законодательстве затронут интересы граждан? Это тема для обсуждения в прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 24 мая в 7 часов 20 минут.В студии программы - начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель - Денис Ломтев.Звоните по телефону 35-31-33, код города 4922.