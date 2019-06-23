В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу. Бразильские футболисты уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе, забив в ворота соперника три безответных мяча. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу пентакампеонов.

В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу. Бразильские футболисты уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе, забив в ворота соперника три безответных мяча. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу пентакампеонов.За сборную Бразилии мячи забили Каземиро (12-я минута), Роберто Фирмино (19-я), Эвертон (32-я), Дани Алвес (53-я) и Виллиан (90-я).Бразильцы заняли первое место в группе А, набрав семь очков. У перуанской команды осталось 4 балла и они стали лишь третьими. Однако сборная Перу еще может попасть в плей-офф. По регламенту турнира две команды с наибольшим количеством очков, занявшие третье место, выходят в восьмерку сильнейших.На втором месте в группе А расположилась сборная Венесуэлы, которая в заключительном туре обыграла Боливию со счетом 3:1 и обеспечила себе участие в четвертьфинале. В ее активе 5 набранных баллов. Боливийцы же уступили во всех встречах турнира.