Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков признан виновным в мошенничестве...

«Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по статье 159 УК РФ было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант совместно с неустановленными лицами изготавливал подложные договоры, согласно которым осуществлялась выдача кредитов юридическим лицам. Денежными средствами, поступившими на счета различных организаций, он распорядился по своему усмотрению. Общий материальный ущерб превысил 2 миллиарда рублей.Дорогомиловский районный суд г. Москвы признал экс-заместителя руководителя финансовой организации виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.