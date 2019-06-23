Пианистку смущает тот факт, что ее избранник продолжает близко общаться со своей экс-возлюбленной, моделью Анной Калашниковой. Виталина Цымбалюк-Романовская не отпустила Прохора Шаляпина к ней на День рождения.

Пианистку смущает тотфакт, что ее избранник продолжает близко общаться со своейэкс-возлюбленной, моделью Анной Калашниковой. ВиталинаЦымбалюк-Романовская не отпустила Прохора Шаляпина к ней на Деньрождения.По имеющимсяданным, пианистка устроила певцу истерику. В результате Прохору Шаляпинупришлось отказаться от посещения вечеринки.Артистнаписал бывшей невесте сообщение с извинениями, передает сайт . Несмотря на то, что Прохор Шаляпин и Анна Калашникова рассталисьеще несколько лет назад, они продолжают общаться.Напомним,в 2014 году певец объявил на всю страну, что у них с Аннойскоро появится ребенок, но вскоре выяснилось, что он не являетсяотцом малыша.Какписали "Дни.ру", ранее Прохор Шаляпин признался в том, что изначально их романс был всего лишь пиаром. Они просто хотелизаработать на громкой истории деньги. Но позже между певцом и пианисткойвозникли настоящие чувства.Крометого, артист говорил о том, что хочет иметь детей только от . Стоит отметить, что многие россияне до сих пор не верят вискренность отношений певца и экс-супруги актера Армена Джигарханяна. При этому звездной пары появилась целая армия поклонников, которые желают им вместеобрести свое счастье и радуются за влюбленных.