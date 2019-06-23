Пианистку смущает тот
факт, что ее избранник продолжает близко общаться со своей
экс-возлюбленной, моделью Анной Калашниковой. Виталина
Цымбалюк-Романовская не отпустила Прохора Шаляпина к ней на День
рождения.
Пианистку смущает тот
факт, что ее избранник продолжает близко общаться со своей
экс-возлюбленной, моделью Анной Калашниковой. Виталина
Цымбалюк-Романовская не отпустила Прохора Шаляпина к ней на День
рождения.
По имеющимся
данным, пианистка устроила певцу истерику. В результате Прохору Шаляпину
пришлось отказаться от посещения вечеринки.
Артист
написал бывшей невесте сообщение с извинениями, передает сайт . Несмотря на то, что Прохор Шаляпин и Анна Калашникова расстались
еще несколько лет назад, они продолжают общаться.
Напомним,
в 2014 году певец объявил на всю страну, что у них с Анной
скоро появится ребенок, но вскоре выяснилось, что он не является
отцом малыша.
Как
писали "Дни.ру", ранее Прохор Шаляпин признался в том, что изначально их роман
с был всего лишь пиаром. Они просто хотели
заработать на громкой истории деньги. Но позже между певцом и пианисткой
возникли настоящие чувства.
Кроме
того, артист говорил о том, что хочет иметь детей только от . Стоит отметить, что многие россияне до сих пор не верят в
искренность отношений певца и экс-супруги актера Армена Джигарханяна. При этом
у звездной пары появилась целая армия поклонников, которые желают им вместе
обрести свое счастье и радуются за влюбленных.