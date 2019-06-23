Дочь продюсера Валерия Меладзе рассталась с мужем. Об этом рассказали близкие друзья пары.

Дочь продюсера Валерия Меладзе рассталась с мужем. Об этом рассказали близкие друзья пары.По словам друзей наследницы Меладзе, отношения супругов изжили себя. Несколько месяцев назад влюбленные решили расстаться. Сама Инга до сих пор не может смириться с мыслью о разрыве и старается не обсуждать эту тему с близкими. "В семье эта тема табу", – подчеркнул информированный источник.Дочь музыкального продюсера сочеталась браком с марокканским журналистомНури Вергезев январе 2017 года. Они познакомились десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе.Церемония была очень скромной. На ней присутствовали 16 человек, включая мать Инги и младшую сестру невесты Арину. Продюсер и средняя сестра Соня пропустили торжество из-за загруженного графика.В октябре того же года новоиспеченные супруги решили сыграть свадьбу во второй раз. Мероприятие прошло в роскошном пятизвездочном отеле в Марракеше – родине Нури. Родственники из России специально привезли для церемонии большой каравай. Невесту вел к алтарю отец, передает .