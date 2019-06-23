Ольга Бузова поделилась новыми фото на своей странице в Instagram. Ксения Собчак не упустила случая зацепить поющую ведущую, прокомментировав снимки.
Ольга Бузова поделилась новыми фото на своей странице в Instagram. Ксения Собчак не упустила случая зацепить поющую ведущую, прокомментировав снимки.
На фото Ольга Бузова
позирует в компании двух симпатичных длинноволосых блондинок. Звезда прекрасно провела
время в загородном гольф-клуб Agalarov Golf & Country Club.
"Идеальное завершение
вечера. Люблю Вас", – подписала кадры певица. Фото набрали сотни тысяч
лайков и комментариев. Первой высказалась под снимками Ксения Собчак.
Телеведущая иронично
поиздевалась над Бузовой, подняв ее на смех. "Я так и не поняла, какую
конкретно фирму наращивания волос вы рекламируете)))! (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написала Ксения Собчак.
Поклонники певицы
обрушились на знаменитость, встав на сторону Бузовой. "Достала уже, поймала
фишку, теперь постоянно будешь домататываться до Ольги?", "Согласна! А Собчак не успокоится – бесят ее
красивые девушки", "Ваша перенаполненность ядом многое не дает понять", -
пропесочили подписчики Бузовой.
Ранее
высмеяла откровенные снимки Бузовой на пляже в Турции. Ольга пыталась показать,
как она сексуально принимает душ, Собчак заявила, что она уже показывала
подобный фокус очень давно.