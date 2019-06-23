Ольга Бузова поделилась новыми фото на своей странице в Instagram. Ксения Собчак не упустила случая зацепить поющую ведущую, прокомментировав снимки.

Ольга Бузова поделилась новыми фото на своей странице в Instagram. Ксения Собчак не упустила случая зацепить поющую ведущую, прокомментировав снимки.На фото Ольга Бузовапозирует в компании двух симпатичных длинноволосых блондинок. Звезда прекрасно провелавремя в загородном гольф-клуб Agalarov Golf & Country Club."Идеальное завершениевечера. Люблю Вас", – подписала кадры певица. Фото набрали сотни тысячлайков и комментариев. Первой высказалась под снимками Ксения Собчак.Телеведущая ироничнопоиздевалась над Бузовой, подняв ее на смех. "Я так и не поняла, какуюконкретно фирму наращивания волос вы рекламируете)))! (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написала Ксения Собчак.Поклонники певицыобрушились на знаменитость, встав на сторону Бузовой. "Достала уже, поймалафишку, теперь постоянно будешь домататываться до Ольги?", "Согласна! А Собчак не успокоится – бесят еекрасивые девушки", "Ваша перенаполненность ядом многое не дает понять", -пропесочили подписчики Бузовой.Ранеевысмеяла откровенные снимки Бузовой на пляже в Турции. Ольга пыталась показать,как она сексуально принимает душ, Собчак заявила, что она уже показывалаподобный фокус очень давно.