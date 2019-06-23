В Болгарии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в аварии пострадали двенадцать человек, в том числе восемь детей.

В Болгарии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в аварии пострадали двенадцать человек, в том числе восемь детей.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу болгарской полиции, ЧП случилось в субботу, 22 июня, в середине дня на дороге София — Варна в районе города Ловеч. Микроавтобус, в котором ехали десять человек, в том числе восемь детей, столкнулся с легковой машиной, выезжая со второстепенной дороги.Всех пострадавших отвезли в больницу города Ловеч, сообщается, что угрозы жизни раненых нет. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.