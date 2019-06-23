Гоша Куценко признался журналистам, что общался с Екатериной Климовой. Актер не сдержался и рассказал всю правду.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2019-gosha-kucenko-vyboltal-pravdu-o-razvode-ekateriny-klimovoj.html" target="_blank">Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой</a> - Гоша Куценко признался журналистам, что общался с Екатериной Климовой. Актер не сдержался и рассказал всю правду.
[url=https://33live.ru/novosti/23-06-2019-gosha-kucenko-vyboltal-pravdu-o-razvode-ekateriny-klimovoj.html]Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой[/url] - Гоша Куценко признался журналистам, что общался с Екатериной Климовой. Актер не сдержался и рассказал всю правду.