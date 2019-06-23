Соглашения почти на один миллион рублей подписали в первый день инвестиционного сабантуя в Башкирии.

Соглашения почти на один миллион рублей подписали в первый день инвестиционного сабантуя в Башкирии.Это проект роботизированной молочной фермы, которую планируют открыть к 2021 году, а также проект по увеличению производства гранулированного жома.Его получают при изготовлении сахара из свеклы, а потом активно используют в качестве корма для скота. Продукт планируют поставлять на экспорт в Латвию, Испанию, Италию, Турцию и другие страны уже в следующем году.Всего на форуме запланировано проведение 12 деловых мероприятий, которые будут связаны с развитием туризма, инвестициями и экологическими вопросами. В дискуссиях будут участвовать около 1200 человек."Начало неплохое. - говорит Радий Хабиров, врио главы Башкирии. – Второе: состав участников и темы, которые обсуждались сегодня, претендуют на то, чтобы наш зауральский форум назывался всероссийским инвестиционным. Третье: этот форум интересен сибайцам, потому что если вы выходите на улицу и смотрите на жителей, то кроме улыбок и хорошего настроения вы ничего не увидите"."Башкортостан – и так один из крупных регионов по объему привлеченных инвестиций. Потенциал полностью еще не может быть реализован. У главы республики и его команды – огромные планы по налаживанию новых соглашений и привлечению новых инвестиций", — говорит Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.