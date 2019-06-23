Артистку заподозрили в
любовной связи с режиссером Владимиром Битоковым. Равшана Куркова весь вечер общалась
с ним на одной из вечеринок фестиваля Кинотавр.
Артистку заподозрили в
любовной связи с режиссером Владимиром Битоковым. Равшана Куркова весь вечер общалась
с ним на одной из вечеринок фестиваля "Кинотавр".
Пользователи Сети были возмущены тем фактом, что Битоков женат и
имеет двоих детей, но столь вольно общается с другими женщинами. Равшана
Куркова не смогла молчать.
В Stories на своей странице в Instagram знаменитость намекнула подписчикам, что
слухи о романе необоснованны. "Глухой слышал, как немой
рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал", – процитировала Равшана Куркова известную еврейскую
пословицу.
Судя по всему, таким образом
звезда театра и кино решила пресечь обсуждение ее личной жизни. При этом она
подчеркнула, что для нее Владимир является только хорошим другом, сообщает
Отметим, Владимир Битоков и познакомились в 2018
году на "Кинотавре". Постановщик называл ее девушкой с серьезным драматическим
потенциалом, который не используется в должной степени.
Напомним, в первом браке с
фотографом Семеном Курковым Равшана потеряла ребенка. У нее случился
выкидыш. После такой трагедии влюбленные развелись. Затем актриса четыре года
встречалась с генеральным директором "Главкино" Ильей Бачуриным. В 2016 году
они расстались. Примечательно, что ранее приписывали роман с режиссеров
Федором Бондарчуком, но актриса это отрицает.