Артистку заподозрили в любовной связи с режиссером Владимиром Битоковым. Равшана Куркова весь вечер общалась с ним на одной из вечеринок фестиваля Кинотавр.

Артистку заподозрили влюбовной связи с режиссером Владимиром Битоковым. Равшана Куркова весь вечер общаласьс ним на одной из вечеринок фестиваля "Кинотавр".Пользователи Сети были возмущены тем фактом, что Битоков женат иимеет двоих детей, но столь вольно общается с другими женщинами. РавшанаКуркова не смогла молчать.В Stories на своей странице в Instagram знаменитость намекнула подписчикам, чтослухи о романе необоснованны. "Глухой слышал, как немойрассказывал, как хромой быстро-быстро бежал", – процитировала Равшана Куркова известную еврейскуюпословицу.Судя по всему, таким образомзвезда театра и кино решила пресечь обсуждение ее личной жизни. При этом онаподчеркнула, что для нее Владимир является только хорошим другом, сообщаетОтметим, Владимир Битоков и познакомились в 2018году на "Кинотавре". Постановщик называл ее девушкой с серьезным драматическимпотенциалом, который не используется в должной степени.Напомним, в первом браке сфотографом Семеном Курковым Равшана потеряла ребенка. У нее случилсявыкидыш. После такой трагедии влюбленные развелись. Затем актриса четыре годавстречалась с генеральным директором "Главкино" Ильей Бачуриным. В 2016 годуони расстались. Примечательно, что ранее приписывали роман с режиссеровФедором Бондарчуком, но актриса это отрицает.