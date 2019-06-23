В российском Минприроды заявили, что в десяти регионах страны мусорная реформа идет не надлежащим образом. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин на следующей неделе проведет совещание с главами эти областей и краев.

В российском Минприроды заявили, что в десяти регионах страны "мусорная реформа" идет не надлежащим образом.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства, это, в частности, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области. Именно из этих областей и краев поступает наибольшее количество жалоб от людей.С губернаторами и главами регионов, где реформа буксует, на следующей неделе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание.Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами началась в России с начала этого года. Ее цель — решить проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшить экологическую обстановку в стране.Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.