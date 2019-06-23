На Бурейской ГЭС сокращают объемы внеплановых сбросов. Сегодня на плотине приоткрытыми остаются только два затвора из восьми. Режим повышенной готовности на объекте ввели неделю назад из-за мощного притока воды к створу гидросооружения.

На Бурейской ГЭС сокращают объемы внеплановых сбросов. Сегодня на плотине приоткрытыми остаются только два затвора из восьми. Режим повышенной готовности на объекте ввели неделю назад из-за мощного притока воды к створу гидросооружения.Опасность подтопления миновала, и на Бурейской ГЭС сокращают объемы внеплановых сбросов. Сегодня на плотине приоткрытыми остаются два из восьми затворов. Режим повышенной готовности был введен ровно неделю назад в связи с мощным притоком к створу гидросооружения. Сейчас ситуация стабилизируется, в этом убедилась и наша съемочная группа.Увидеть с высоты птичьего полета самую мощную гидроэлектростанцию региона и на мгновение от восторга задержать дыхание. С одной стороны плотины невозмутимое пресное море, с другой — бурлящая река, которая ежеминутно полнеет на несколько тысяч тонн воды.Опустошать наполненную чашу начали 14 июня. Ровно в полночь приоткрыли сразу шесть затворов. И водохранилище даже в самый пик приточности смогло безболезненно принимать почти 6 тысяч кубометров в секунду.Поток воды с огромной скоростью разгоняется по этому трамплину и отбрасывается мощным фонтаном в отводящий канал. Зрелище впечатляет даже тех, кто трудится на ГЭС долгие годы. В этот период на станцию стремятся попасть и сделать потрясающее селфи сотни туристов. Заявки поступают не только от амурчан. Бурейская плотина манит людей со всего Дальнего Востока.В центральном пункте управления за схемами на электронных панелях круглосуточный дозор. Под прицелом видеокамер плотина и снаружи, и внутри. Электроникой напичкано все оборудование. Малейший сбой в работе гидроагрегатов и датчики незамедлительно дадут диспетчерам сигнал тревоги."По сигнализации приходит очень много сигналов, которые здесь уже расшифровываются. Смотрим, что конкретно написано, что случилось. Даем определенные команды. Персонал наш проверяет, подтверждает, либо нет", — говорит начальник смены Бурейской ГЭС Максим Греков.Сегодня электричество вырабатывают пять из шести турбин, выдавая в секунду тысячу мегаватт. Могут в два раза больше, но этого пока не требуется. Часть полученной энергии перетекает по проводам на подстанцию Амурская, что в Свободном, остальное уходит в Хабаровский край, где аккумулируется электричество со всех энергообъектов Дальнего Востока."На сегодня приточность снижается, гидрологическая обстановка нормализуется. Поэтому расход через гидроузлы Бурейского и Нижнебурейского снижен. Угрозы для работы гидротехнического сооружения, а также для низлежащих населенных пунктов нет", — говорит начальник оперативной службы Бурейской ГЭС Александр Полынский.А вот тревожные прогнозы ученых по поводу оползня, который в феврале разделил на две части Бурейское водохранилище, не оправдались. Военным тогда удалось сделать лишь небольшой проран, через который вода пополняла море. И весной перекрытая часть реки могла просто выйти из берегов, но снова вмешалась природа."В результате интенсивных поступлений вод произошел интенсивный размыв уже существующего прорана до тех размеров…, что после 8 мая можно считать, что водохранилища соединились и работают как единое водохранилище", — говорит главный инженер Бурейской ГЭС Андрей Попов.Сегодня уровень рукотворного моря приблизился к отметке в 252 метра. Нужно сбросить еще немного, говорят специалисты. Нынешний июнь не скупится на осадки, потому и два затвора на плотине все еще приоткрыты. А впереди летнее половодье, которое чаще всего происходит в августе. И к его приходу нужно освободить место в чаше гидроэлектростанции.