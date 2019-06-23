Стали известны подробности скандала, который создатель
группы На-На устроил иглотерапевту Марият Мухиной Бари Алибасов обвинил врача в страшных вещах.
Стали известны подробности скандала, который создатель
группы "На-На" устроил иглотерапевту Марият Мухиной Бари Алибасов обвинил врача в страшных вещах.
Сам инцидент произошел
20 июня, но только сейчас появилось видео инцидента. Врач вызвала скорую помощь
и МЧС в квартиру продюсера, чтобы вызволить Бари Алибасова из плена. Но не тут-то
было: шоумен оказал сопротивление и вызвал полицию, чтобы стражи порядка выгнали
гостью.
Видеозапись сняли
очевидцы произошедшего. На кадрах видно, как Бари Алибасов кричит на толпу,
стоя в белом халате, стараясь всех выгнать. Затем скандал продолжается уже в
подъезде. Мухина пытается успокоить продюсера, говоря, что ему надо сделать
укол, передает сайт
На что Бари Алибасов парирует,
говоря, что та уже сделала укол, от которого он чуть не умер и пролежал несколько
дней в коме. После этого шоумен сбрасывает с себя халат и в одних трусах
заявляет: "Вот твои уколы, нравится?". В ответ Мухина отмечает, что продюсер сам
признавался, что к нему возвращается память, и уколы помогают.
"Так если бы ты меня
не напичкала наркотой, я бы может и не забывал! Это шарашка, у меня все
трясется… Я в таком состоянии благодаря ей!" – уверяет толпу
Скандал
прокомментировал директор Вадим Горожанкин. Он отметил, что если
проверка на наличие в организме психотропных веществ даст положительный результат,
шоумен обратится в полицию.