Стали известны подробности скандала, который создатель группы На-На устроил иглотерапевту Марият Мухиной Бари Алибасов обвинил врача в страшных вещах.

Стали известны подробности скандала, который создательгруппы "На-На" устроил иглотерапевту Марият Мухиной Бари Алибасов обвинил врача в страшных вещах.Сам инцидент произошел20 июня, но только сейчас появилось видео инцидента. Врач вызвала скорую помощьи МЧС в квартиру продюсера, чтобы вызволить Бари Алибасова из плена. Но не тут-тобыло: шоумен оказал сопротивление и вызвал полицию, чтобы стражи порядка выгналигостью.Видеозапись снялиочевидцы произошедшего. На кадрах видно, как Бари Алибасов кричит на толпу,стоя в белом халате, стараясь всех выгнать. Затем скандал продолжается уже вподъезде. Мухина пытается успокоить продюсера, говоря, что ему надо сделатьукол, передает сайтНа что Бари Алибасов парирует,говоря, что та уже сделала укол, от которого он чуть не умер и пролежал несколькодней в коме. После этого шоумен сбрасывает с себя халат и в одних трусахзаявляет: "Вот твои уколы, нравится?". В ответ Мухина отмечает, что продюсер сампризнавался, что к нему возвращается память, и уколы помогают."Так если бы ты меняне напичкала наркотой, я бы может и не забывал! Это шарашка, у меня всетрясется… Я в таком состоянии благодаря ей!" – уверяет толпуСкандалпрокомментировал директор Вадим Горожанкин. Он отметил, что еслипроверка на наличие в организме психотропных веществ даст положительный результат,шоумен обратится в полицию.