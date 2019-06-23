Знаменитости продолжают удивлять поклонников громкими скандалами и душераздирающими драмами. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июня 2019 года, вы узнаете из очередной подборки Дни.ру.

Знаменитости продолжают удивлять поклонников громкими скандалами и душераздирающими драмами. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июня 2019 года, вы узнаете из очередной подборки "Дни.ру".Певец Прохор Шаляпин стал гостем студии очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ. Артист сделал признание о своем романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.Телеведущей Лере Кудрявцевой удалось вывести экс-супругу Армена Джигарханяна на чистую воду. На ток-шоу Шаляпин рассказал, что их отношения с пианисткой были изначально пиар-ходом. Познакомились они на съемках ток-шоу, посвященном громкой истории Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном. Это было весной прошлого года.Алла Пугачева раскрыла своим поклонницам секрет покорения мужчин. Цитата Примадонны была опубликована в одном из сообществ фанатов певицы, Пугачева изрекла эту мудрость еще много лет назад, но и сейчас представительницы прекрасного пола пришли от совета в восторг, отметив, что это "золотые слова"."Дорогие женщины. Прежде всего вас не должно покидать чувство юмора по отношению к мужчине, и все будет хорошо", – приводятся в паблики слова артистки.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года, читайте в и специальных .