Знаменитости продолжают удивлять поклонников громкими скандалами и душераздирающими драмами. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июня 2019 года, вы узнаете из очередной подборки Дни.ру.
Знаменитости продолжают удивлять поклонников громкими скандалами и душераздирающими драмами. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июня 2019 года, вы узнаете из очередной подборки "Дни.ру".
Певец Прохор Шаляпин стал гостем студии очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ. Артист сделал признание о своем романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Телеведущей Лере Кудрявцевой удалось вывести экс-супругу Армена Джигарханяна на чистую воду. На ток-шоу Шаляпин рассказал, что их отношения с пианисткой были изначально пиар-ходом. Познакомились они на съемках ток-шоу, посвященном громкой истории Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном. Это было весной прошлого года.
Алла Пугачева раскрыла своим поклонницам секрет покорения мужчин. Цитата Примадонны была опубликована в одном из сообществ фанатов певицы, Пугачева изрекла эту мудрость еще много лет назад, но и сейчас представительницы прекрасного пола пришли от совета в восторг, отметив, что это "золотые слова".
"Дорогие женщины. Прежде всего вас не должно покидать чувство юмора по отношению к мужчине, и все будет хорошо", – приводятся в паблики слова артистки.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года, читайте в и специальных .