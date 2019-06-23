Президент Грузии заявила, что туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а дело политиков - решать проблемы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу "Евроньюс" заявила, что туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а дело политиков — решать проблемы, передает ТАСС.Из интервью Зурабишвили следует, что разрешить сложившуюся ситуацию возможно только одним путем – объединение территории Грузии.Согласно указу, подписанному президентом РФ, с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендовано прекратить реализацию туров в эту страну.