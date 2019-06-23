В башкирском Сибае сегодня стартовал инвестиционный сабантуй Зауралье-2019.

В башкирском Сибае сегодня стартовал инвестиционный сабантуй "Зауралье-2019".На форум прибыли представители 11 стран, в том числе из Франции, Турции, Сербии и Казахстана. Запланировано проведение 12 деловых мероприятий.Основные темы — развитие туризма, инвестиции и экологические вопросы. В дискуссиях будут участвовать около тысячи двухсот человек. В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.