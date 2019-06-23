В Египте на стадионе Александрия завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0.

В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0.Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало. Он отличился на 77-й минуте матча с передачи защитника команды Ола Эйна.Нигерийская сборная, набрав 3 очка, возглавила турнирную таблицу группы В, в которой помимо Бурунди выступают команды Гвинеи и Мадагаскара.