Известная модель поделилась в своем Instagram-аккаунте сокровенным. Виктория Лопырева просит совета у пользователей соцсети.

Известнаямодель поделилась в своем Instagram-аккаунтесокровенным. Виктория Лопырева просит совета у пользователей соцсети.Недавно впервые ставшая матерью модель не знает, какпоступить. Она уже задумывается о второй беременности, но не уверена, что стоитторопиться в этом вопросе."Второй ребенок: ждать или не ждать?", – поинтересоваласьВиктория Лопырева у мамочек-подписчиц. "Быть мамой – это необъятное счастье, нопривычки выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Всееще кормлю, поэтому похвастаться, как раньше, несколькими перелетами в день изстраны в страну, уже не получается. Иногда даже скучаю по нереальнозагруженному режиму, как раньше", поделилась звезда.Виктория Лопырева призналась, что началазадумываться о том, что когда сын немного подрастет, ей будет легчесформировать свой график и "добиться все той же суперактивной жизни", к которойона уде привыкла. По ее словам, отец ее ребенка, предприниматель Игорь Булатов можетоднажды сказать: "А давай теперь девочку?"."Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми.Если да, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить временисвоему первенцу?" – спросила совета у фолловеровПользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни считают,что лучше рожать как можно больше детей, пока есть такая возможность. Другие жеуверены, что торопиться не стоит, поскольку беременность и роды – серьезное испытаниедля женского организма, и лучше сначала полностью восстановиться после первенца.