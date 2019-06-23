Известная
модель поделилась в своем Instagram-аккаунте
сокровенным. Виктория Лопырева просит совета у пользователей соцсети.
Известная
модель поделилась в своем Instagram-аккаунте
сокровенным. Виктория Лопырева просит совета у пользователей соцсети.
Недавно впервые ставшая матерью модель не знает, как
поступить. Она уже задумывается о второй беременности, но не уверена, что стоит
торопиться в этом вопросе.
"Второй ребенок: ждать или не ждать?", – поинтересовалась
Виктория Лопырева у мамочек-подписчиц. "Быть мамой – это необъятное счастье, но
привычки выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Все
еще кормлю, поэтому похвастаться, как раньше, несколькими перелетами в день из
страны в страну, уже не получается. Иногда даже скучаю по нереально
загруженному режиму, как раньше", поделилась звезда.
Виктория Лопырева призналась, что начала
задумываться о том, что когда сын немного подрастет, ей будет легче
сформировать свой график и "добиться все той же суперактивной жизни", к которой
она уде привыкла. По ее словам, отец ее ребенка, предприниматель Игорь Булатов может
однажды сказать: "А давай теперь девочку?".
"Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми.
Если да, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени
своему первенцу?" – спросила совета у фолловеров
Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни считают,
что лучше рожать как можно больше детей, пока есть такая возможность. Другие же
уверены, что торопиться не стоит, поскольку беременность и роды – серьезное испытание
для женского организма, и лучше сначала полностью восстановиться после первенца.