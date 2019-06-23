При столкновении катера с береговой линией в Калязинском районе Тверской области травмы различной степени тяжести получили шесть человек – пятеро детей и один взрослый.
При столкновении катера с береговой линией в Калязинском районе Тверской области травмы различной степени тяжести получили шесть человек – пятеро детей и один взрослый.
В управлении МЧС по региону рассказали, что всего в лодке было 8 человек. Троих пострадавших детей и взрослого санитарной авиацией доставили в детскую областную клиническую больницу Твери, двоих — доставили на реанимобиле, передает ТАСС.
Еще двоим взрослым медицинскую помощь оказывают в Центральной районной больнице Калязинского района.
По данным регионального управления МЧС, все пострадавшие — жители Москвы.