США обнародовали план для развития Палестины. Документ опубликован Белым домом. План носит название От мира к процветанию и состоит из трех инициатив. Он предполагает привлечение в палестинскую экономику более 50 миллиардов долларов за десять лет.

США обнародовали в субботу, 22 июня, план для развития Палестины. Документ опубликован Белым домом. План носит название "От мира к процветанию" и состоит из трех инициатив, которые, как уверяют в Белом доме, поддержат экономику, народ и власти. Он предполагает привлечение в палестинскую экономику более 50 миллиардов долларов за десять лет.План представляет собой "самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа", сказано в документе, который цитирует РИА Новости.За предстоящие десять лет предполагается создать более миллиона рабочих мест, снизить показатели безработицы до однозначного числа, на 50 процентов уменьшить уровень бедности. Кроме того, план предусматривает инвестиции в транспорт и транспортную инфраструктуру.В Вашингтоне надеются на привлечение миллиардов долларов инвестиций в электроэнергетику, обеспечение водой и телекоммуникации. Также планируется развивать частное предпринимательство, туризм, сельское хозяйство и торговлю с соседними странами.Чтобы собрать требуемые инвестиции, США будут поддерживать шаги по развитию сотрудничества Палестины с Египтом, Израилем, Иорданией и Ливаном. Таким образом предполагается снижать нормативные барьеры для перемещения палестинских людей и товаров. США планируют увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17 до 40 процентов, увеличить иностранные инвестиции с 1,4 до 8 процентов ВВП.Вторая часть документа посвящена развитию системы образования, здравоохранения и повышению качества жизни, третья предусматривает совершенствование системы управления и деловой среды.По мнению авторов документа, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа.