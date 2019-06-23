Американский лидер Дональд Трамп пообещал стать лучшим другом Ирану, если там откажутся от идеи разработки ядерного оружия. И добавил, что в этом случае страну ждут богатство и процветание. Да и сам Трамп не против акции Давайте сделаем Иран снова великим.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал стать лучшим другом Ирану, если там откажутся от идеи разработки ядерного оружия. И добавил, что в этом случае страну ждут богатство и процветание. Да и сам Трамп не против акции "Давайте сделаем Иран снова великим".Договориться по ядерной проблеме можно очень быстро, если Тегеран этого захочет.Ситуация в отношениях между США и Ираном обострилась.Корпус стражей исламской революции (КСИР) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в воздушном пространстве Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что дрон находился над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.Америка продолжает усиливать санкционное давление, чтобы повлиять на поведение Исламской Республики.Однако лидеры обеих стран против войны, передает РИА Новости.