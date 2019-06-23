Украинские силовики в субботу, 22 июня, обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР. В микрорайоне Бессарабка города Горловка ранение получила 13-летняя девочка, сообщил мэр города Иван Приходько.

Украинские силовики в субботу, 22 июня, обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). В микрорайоне Бессарабка города Горловка ранение получила 13-летняя девочка, сообщил мэр города Иван Приходько.На место инцидента выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстоятельства случившегося выясняются.По словам представителя ДНР в СЦКК Руслана Якубова, за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в ДНР 16 раз, пишет ТАСС.