Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в воскресенье в краевом правительстве.

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в воскресенье в краевом правительстве.Анатолий Михалев родился в 1948 году в Чите. Рабочую деятельность начал слесарем на Читинском комбинате по торговой технике. В 90-х годах он работал в администрации города, а в ноябре 2000 года фактически стал им руководить, сообщает ТАСС.В январе 2019 года Михалев объявил об отставке по личным причинам.