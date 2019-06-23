В Дагестане нейтрализованы двое боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). Они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). Они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.Около 22 часов в Хасавюртовском районе была остановлена машина, на которой передвигались двое бандитов. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь. В результате перестрелки преступники были уничтожены.По словам Андрея Чацкого, официального представителя Информационного центра Национального антитеррористического комитета, членами запрещенной в России международной террористической организации были жители Махачкалы."По указанию главарей организации они приобрели огнестрельное оружие, автомобиль и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов, — заявил он. — Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет".