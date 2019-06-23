22 июня Россия вспоминала погибших в Великой Отечественной войне, которая началась 78 лет назад. Траурные акции прошли по всей стране.

22 июня Россия вспоминала погибших в Великой Отечественной войне, которая началась 78 лет назад. Траурные акции прошли по всей стране.Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а также к обелискам городов-героев. В церемонии участвовали представители высшего руководства страны, а также ветераны. Мероприятие продолжилось торжественным маршем. По Александровскому саду прошли бойцы сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.В Москве в День памяти и скорби наградили победителей "Диктанта Победы". Призы им вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Церемония состоялась в Музее Победы на Поклонной горе. Акция была посвящена событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы. Она проходила не только по всей России, но и за рубежом. Участие в "Диктанте Победы" приняли более 150 тысяч человек. Им предстояло ответить на 20 вопросов. Победителями стали те, кто сделал это быстрее остальных.В Пензенской области увековечили память бойцов, во время войны умерших от ран и болезней. На трех зданиях, где располагались эвакуационные госпитали, появились мемориальные доски. В годы Великой Отечественной в регионе располагались 80 таких учреждений. В них прошли лечение около 190 тысяч человек. Еще три тысячи спасти не удалось. Также сегодня в Пензенской области установили памятники на воинских захоронениях.В Новгородской области памятные мероприятия прошли у деревни Жестяная горка Батецкого района. Они состоялись на месте массового расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и дали старт масштабному исследованию места захоронения жертв нацистов. Вместе с поисковиками будут работать следователи, а также военные.В Санкт-Петербурге в честь Дня памяти и скорби прошли несколько концертов. Музыку военных лет играли в Петропавловской крепости. В Мариинском театре прозвучала "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича.В Михайловском театре, где исполняли "Реквием" Джузеппе Верди, побывал врио губернатора Александр Беглов. Он встретился со всемирно известным дирижером Владимиром Федосеевым. Они побеседовали в том числе о празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в ночь с 23 на 24 июня.