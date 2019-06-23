В США чествуют летчика-испытателя Валерия Чкалова, который 82 года назад совершил первый в истории беспосадочный трансполярный перелет из Советского Союза в Соединенные Штаты.

В США чествуют летчика-испытателя Валерия Чкалова, который 82 года назад совершил первый в истории беспосадочный трансполярный перелет из Советского Союза в Соединенные Штаты.Праздничная церемония прошла в американском Ванкувере при участии российского посла Анатолия Антонова. Дипломатов принимали в Музее авиации Пирсона, сообщает телеканал "Россия 24".Антонов отметил, что 1937 год стал знаковым для российско-американских отношений именно благодаря полету Чкалова. Тогда самолет АНТ-25 вылетел из Москвы, плохие метеоусловия не помешали экипажу Чкалова достигнуть цели — воздушное судно приземлилось на аэродроме Пирсона."Я встречался со многими людьми из разных деревень и городов, и я получил одних один четкий сигнал: мы бы хотели дружить с Россией, — рассказывает посол России в США Анатолий Антонов. — Восемьдесят два года назад в эти дни Пирсон Филд стал исторической почвой в советско-американских, а теперь и в российско-американских отношениях. Условия были благоприятными как для экипажа, так и для местного населения. Первый заполярный полет успешно завершился. Советские пилоты получили теплый прием как от официальных представителей, так и от широкой общественности".