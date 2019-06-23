Предприятие задолжало партнерам 18,4 млн рублей

Предприятие задолжало партнерам 18,4 млн рублейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей в социальной сети заявил о недопустимости ликвидации ГУП «Владимирский автовокзал».Предприятие терпит многомиллионные убытки не первый год, автовокзал задолжал партнерам 18,4 млн рублей. Глава региона провел совещание по проблеме сохранения ГУП «Владимирский автовокзал». По итогам были разработаны основы стратегии финансового оздоровления и развития предприятия.«Конечно, одной стратегии мало, нужен грамотный подход и высокая мотивация руководства самого предприятия. Но официально заявляю: администрация области нацелена сохранить и развивать ГУП», — сообщил Владимир Сипягин.По его словам, автовокзал имеет большое социальное значение. Его услугами ежедневно пользуются 8,5 тысяч пассажиров.