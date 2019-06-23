Участники акции возложили цветы и зажгли свечи у памятных мемориалов по всей области.

21 и 22 июня сотрудники полиции, представители Общественных советов и ветеранских организаций в разных районах Владимирской области собрались у мемориалов воинам Великой Отечественной войны, чтобы почтить память о тех, кто защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.Памятные мероприятия, которые проводятся по всей стране, поддержали и жители региона.Участники митинга в своих выступлениях подчеркивали важность сохранения памяти о тех страшных днях и защитниках, которые сражались за Родину и мирную жизнь потомков.Участники мероприятий почтили минутой молчания память о миллионах погибших. К монументам были возложены венки и цветы, среди которых зажглись свечи памяти…