Знаменитый актер некрасиво ведет себя по отношению в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен в том, что Вахтанг Кикабидзе рад тому, что сейчас происходит в Грузии.

Знаменитый актер некрасиво ведет себя поотношению в России. Член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян уверен в том, что Вахтанг Кикабидзе радтому, что сейчас происходит в Грузии."У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю наэти кадры с телевизионных трансляций из Тбилиси. Я ведь эти все места в детствезнал. Каждое лето приезжал в гости к бабушке", – посетовал в беседе с "Дни.ру"эксперт. Он отметил, что в те в республиках СССР не было и речи о национализме,потому что все жили "одной большой семье".При этом он напомнил, что во времена правления ЗвиадаГамсахурдии отношения между нашей страной и Грузией совсем испортились, но сприходом Эдуарда Шеварнадзе дела потихоньку стали налаживаться."Да, "Революция роз" Саакашвили и последовавшая заней война 2008 года надолго отдалили наши страны. Дипломатические отношенияразорваны по сей день. С уходом Мишико связи, по крайней мере, туристические иторговые, снова восстановились. Грузинское направление вновь стало популярным уроссиян. На прилавки в России вернулись грузинские вина и "Боржоми", – констатировалМанукян. При этом он добавил, что напряжение между государствами не исчезло."Однако ничего подобного тому, что произошло врезультате стычек у парламента Грузии, не происходило уже долгие годы", -отметил он. Вадим Манукян заявил, что, если мы и слышали что-то негативного изэтой страны в последние годы, так это высказывания"Его слова в адрес России, которого именно СССРсделал всенародным любимцем, слышать было особенно неприятно. А по итогу, послевсех этих событий, наверняка хлопает в ладоши, потому что всето, что происходит в последние дни в Тбилиси – это дело рук тех сил,возвращения которых он так ждет", – заключил эксперт.