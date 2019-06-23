Знаменитый актер некрасиво ведет себя по
отношению в России. Член экспертного совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян уверен в том, что Вахтанг Кикабидзе рад
тому, что сейчас происходит в Грузии.
Знаменитый актер некрасиво ведет себя по
отношению в России. Член экспертного совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян уверен в том, что Вахтанг Кикабидзе рад
тому, что сейчас происходит в Грузии.
"У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на
эти кадры с телевизионных трансляций из Тбилиси. Я ведь эти все места в детстве
знал. Каждое лето приезжал в гости к бабушке", – посетовал в беседе с "Дни.ру"
эксперт. Он отметил, что в те в республиках СССР не было и речи о национализме,
потому что все жили "одной большой семье".
При этом он напомнил, что во времена правления Звиада
Гамсахурдии отношения между нашей страной и Грузией совсем испортились, но с
приходом Эдуарда Шеварнадзе дела потихоньку стали налаживаться.
"Да, "Революция роз" Саакашвили и последовавшая за
ней война 2008 года надолго отдалили наши страны. Дипломатические отношения
разорваны по сей день. С уходом Мишико связи, по крайней мере, туристические и
торговые, снова восстановились. Грузинское направление вновь стало популярным у
россиян. На прилавки в России вернулись грузинские вина и "Боржоми", – констатировал
Манукян. При этом он добавил, что напряжение между государствами не исчезло.
"Однако ничего подобного тому, что произошло в
результате стычек у парламента Грузии, не происходило уже долгие годы", -
отметил он. Вадим Манукян заявил, что, если мы и слышали что-то негативного из
этой страны в последние годы, так это высказывания
"Его слова в адрес России, которого именно СССР
сделал всенародным любимцем, слышать было особенно неприятно. А по итогу, после
всех этих событий, наверняка хлопает в ладоши, потому что все
то, что происходит в последние дни в Тбилиси – это дело рук тех сил,
возвращения которых он так ждет", – заключил эксперт.