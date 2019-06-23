Российская фигуристка выступила в Японии с
ворованным номером. Известный хореограф Джо Джо Гомез уверена
в том, что Алина Загитова сделала это с подачи своего наставника по танцам Даниила
Глейхенгауза.
Российская фигуристка выступила в Японии с
ворованным номером. Известный хореограф Джо Джо Гомез уверена
в том, что Алина Загитова сделала это с подачи своего наставника по танцам Даниила
Глейхенгауза.
Олимпийская чемпионка
попала в громкий скандал. После того, как на телевидении показали номер Алины
Загитовой, с которым она выступила на шоу в Японии, в адрес спортсменки ее
хореографа Даниила Глейхенгауза выступила Джо Джо Гомез.
Танцовщица с
возмущением обратилась к россиянам на своей странице в Instagram. Она отметила,
что очень польщена тем, как Глейхенгауз вдохновился ее работой и посоветовала
впредь не воровать работы.
Реакция хореографа
Алины Загитовой оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые знаменитая
коллега также оставила на его странице в соцсети и отключил комментарии.
Вместе с тем, позже стало
известно, что Глейхенгауз все же извинился перед хореографом. Об этом позже в Stories своего аккаунта снова сообщила Гомез. Танцовщица
призналась, что ей не хотелось бы никого атаковать, но она вынуждена отстаивать
свои работы и их заимствование.
Ранее выложила в Instagram снимок с эфира "Прямой
линии" с президентом России Владимиром Путиным. Спортсменка хотела поделиться
радостью, а ее высмеяли пользователи соцсети. Фигуристка написала, что
глава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения. Она тоже
задала вопрос президенту, но пока не получила ответ. Позже удалила публикацию.