Российская фигуристка выступила в Японии с ворованным номером. Известный хореограф Джо Джо Гомез уверена в том, что Алина Загитова сделала это с подачи своего наставника по танцам Даниила Глейхенгауза.

Российская фигуристка выступила в Японии сворованным номером. Известный хореограф Джо Джо Гомез уверенав том, что Алина Загитова сделала это с подачи своего наставника по танцам ДаниилаГлейхенгауза.Олимпийская чемпионкапопала в громкий скандал. После того, как на телевидении показали номер АлиныЗагитовой, с которым она выступила на шоу в Японии, в адрес спортсменки еехореографа Даниила Глейхенгауза выступила Джо Джо Гомез.Танцовщица свозмущением обратилась к россиянам на своей странице в Instagram. Она отметила,что очень польщена тем, как Глейхенгауз вдохновился ее работой и посоветовалавпредь не воровать работы.Реакция хореографаАлины Загитовой оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые знаменитаяколлега также оставила на его странице в соцсети и отключил комментарии.Вместе с тем, позже сталоизвестно, что Глейхенгауз все же извинился перед хореографом. Об этом позже в Stories своего аккаунта снова сообщила Гомез. Танцовщицапризналась, что ей не хотелось бы никого атаковать, но она вынуждена отстаиватьсвои работы и их заимствование.Ранее выложила в Instagram снимок с эфира "Прямойлинии" с президентом России Владимиром Путиным. Спортсменка хотела поделитьсярадостью, а ее высмеяли пользователи соцсети. Фигуристка написала, чтоглава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения. Она тожезадала вопрос президенту, но пока не получила ответ. Позже удалила публикацию.