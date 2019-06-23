Виїхав журналіст (Ж) на полонину (пастбище у горах для домашніх тварин), зустрів вівчаря (В)і питає в нього:
Ж - Скажіть будь ласка, скільки в Вас овець?
В - чорних чи білих?
Ж - чорних.
В - 100
Ж - а білих ?
В - теж 100.
Ж - А скажіть будь ласка, скільки Ваші вівці дають молока?
В - чорні чи білі?
Ж - чорні.
В - 1 літр
Ж - а білі ?
В - теж 1 літр.
Ж - А скажіть будь ласка, скільки Ваші вівці дають вовни?
В - чорні чи білі?
Ж - білі.
В - 1 кг
Ж - а чорні ?
В - теж 1 кг.
Ж - А скажіть будь ласка, чому Ви їх ділите ?
В - як?
Ж - на чорні і білі?
В - бо чорні - то мої
Ж - а білі?
В - а білі теж мої?
еще анекдот!