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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2019-zelenskij-nanyal-detektivov-dlya-poiska-sokrovishh-poroshenko.html" target="_blank">Зеленский нанял детективов для поиска сокровищ Порошенко</a> - Детективы Зеленского ищут офшорные счета Петра Порошенко. В случаи их обнаружения бывший президент Незалежной будет обвинен в уклонении от уплаты налогов.