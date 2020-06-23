Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщения о том, что его подзащитному поставили диагноз хронический алкоголизм. Если бы у Ефремова был хронический алкоголизм, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером, сказал защитник.

В ряде СМИ появились сообщения, что Михаилу Ефремову, устроившему ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения, якобы поставили диагноз "хронический алкоголизм".Адвокат актера Эльман Пашаев в комментарии телеканалу "360" эту информацию опроверг.Пашаев сказал, что если бы у Ефремова был хронический алкоголизм, "то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером".Адвокат также высказал предположение, что подобного рода информация распространяется журналистами ради рейтинга, и признался, что "фантазия людей поражает".Соответственно, Пашаев опроверг и информацию о возможном пожизненном лишении Ефремова водительских прав в связи с тем, что ему якобы поставлен диагноз "хронический алкоголизм".Адвокат сообщил, что его подзащитный "будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время", передает ТАСС."Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает", — сказал защитник.Ранее судебно-психиатрическая экспертиза, которую прошел Ефремов, показала, что актер вменяем.При этом во время исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.Накануне адвокат Пашаев перечислил несколько причин, по которым пил Ефремов, а несколькими днями ранее в эфире телеканала "Россия 1" были показаны кадры с камеры видеонаблюдения одного из ночных магазинов Москвы: Ефремов пытался купить алкоголь в неположенное время.Эти кадры были сделаны в ночь на 8 июня, когда актер устроил смертельное ДТП у Смоленской площади столицы, в котором погиб курьер Сергей Захаров.При этом таксист, который несколько часов – до раннего утра — возил актера по ночной столице, рассказал, что он все время пил пиво.Судя по этой информации, к моменту аварии Михаил Ефремов был нетрезв уже не первые сутки, и к тому же в ночь накануне трагедии не спал.