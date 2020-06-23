Итальянский экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди, который несколько дней назад попал на велотренировке во вторую в жизни страшную аварию, по-прежнему находится в критическом состоянии в одном из госпиталей Сиены. Врачи смогут оценить состояние спортсмена через два-три дня.

Итальянский экс-пилот "Формулы-1" Алессандро Дзанарди, который несколько дней назад попал на велотренировке во вторую в жизни страшную аварию, по-прежнему находится в критическом состоянии в одном из госпиталей Сиены. Врачи смогут оценить состояние спортсмена через два-три дня.Дзанарди, потерявший в 2001 году в столкновении гоночных болидов на трассе в Германии обе ноги, попал в серьезную аварию во время велотренировки: четырехкратный чемпион Паралимпийских игр на шоссе столкнулся с грузовиком. Врачи провели 53-летнему спортсмену несколько операций и ввели в искусственную кому.В настоящий момент Дзанарди находится в отделении интенсивной терапии, сообщает The Race, и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока медики затрудняются делать какие-то прогнозы, поскольку состояние гонщика за последние сутки-двое не претерпело никаких изменений.