Легендарный советский диктор Ангелина Вовк — ведущая практически всех самых популярных программ Центрального телевидения (Утренняя почта, Будильник, В гостях у сказки, Песня года и других) в эфире телеканала Россия 1 рассказала о том, как складывалась ее жизнь за кадром.

Легендарный советский диктор Ангелина Вовк — та самая тетя Лина из "Спокойной ночи, малыши!", ведущая практически всех самых популярных программ Центрального телевидения ("Утренняя почта", "Будильник", "В гостях у сказки", "Голубой огонек", "Песня года" и других) в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о том, как складывалась ее жизнь "за кадром".Она вспоминает, как в 33 года пережила клиническую смерть, о супружеской жизни и причинах развода с известным советским диктором Геннадием Чертовым, а затем – с главным художником чехословацкой киностудии Индржихом Гецем.Ангелина Михайловна рассказывает о том, как ее увезли в клинику Склифосовского прямо со съемок "Голубого огонька". Оказалось, у телеведущей была внематочная беременность, и она тогда едва не умерла.После этого детей у нее быть не могло, что стало причиной разлада с первым мужем, Геннадием Чертовым.Вовк хотела взять ребенка из детского дома, но он был категорически против. Из-за него же у Ангелины Михайловны, закончившей ГИТИС и получавшей предложения сниматься в кино, не сложилась и актерская судьба.Зато благодаря "Песне года", которую Вовк вела 30 лет, она попала в Книгу рекордов Гиннесса.Ведущая признается, что знала и об изменах первого мужа, но окончательную точку в этих отношениях решилась поставить, когда сама встретила большую любовь.Свадьба одной из самых известных телеведущих СССР и главного художника чехословацкой киностудии Индржиха Геца была грандиозной: зал гостиницы с видом на Кремль, известные и влиятельные гости.Он предложил Ангелине жизнь, о которой советские женщины могли только мечтать: любовь, заботу, полное обеспечение и трехэтажный дом в Чехословакии.Однако Вовк надо было выбрать: или карьера одного из ведущих дикторов в СССР, или жизнь домохозяйки, хоть и в Праге с любимым мужчиной.Она долго не могла решиться на окончательный переезд к мужу, несмотря на ультиматумы, которые он ей ставил.Так они прожили 13 лет, и в начале 1990-х все-таки развелись.Почему телеведущая не захотела жить в Праге, а о смерти Геца узнала только через год? Что рассказывает о своем детстве, решении стать актрисой и реакции на это ее мамы?Какой была жизнь за кадром двух самых известных советских дикторов – Ангелины Вовк и Геннадия Чертова, и когда они поняли, что их семейная жизнь закончилась?Какие ощущения были во время клинической смерти? Как после тяжелейшей болезни она смогла подняться на вершину горы Фудзияма, и что происходит в ее жизни сейчас?Об этом Ангелина Вовк рассказывает в гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1".