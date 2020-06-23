34-летнюю Малгорзате Кульчук из Лондона сравнивают со сказочной героиней Рапунцель. Женщина никогда не стригла свои рыжие волосы – лишь несколько лет назад ей немного подрезали кончики. В результате их длина достигла одного метра 57 сантиметров, что больше роста самой Малгорзате.

Британские журналисты нашли жительницу Лондона, которую сравнивают со сказочной героиней Рапунцель.34-летняя Малгорзате Кульчук никогда не стригла свои рыжие волосы – лишь несколько лет назад ей немного подрезали кончики.В результате их длина достигла одного метра 57 сантиметров, что больше роста самой женщины.В ее "Инстаграме" – огромное количество фотографий, на которых она позирует и с распущенными волосами, и с причудливо заплетенными косами.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Malgorzata Kulczyk (@miss_longhair) 15 Июн 2019 в 3:19 PDTПосмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Malgorzata Kulczyk (@miss_longhair) 12 Май 2020 в 9:50 PDTОднако уход за такими волосами требуется особый. Как пишет The Sun, ей приходится за полчаса до мытья головы наносить специальную сыворотку из растительных масел.Причем, ее красавица делает сама. Не исключено, что благодаря роскошным волосам на Малгорзате Кульчук обратят внимание кинематографисты, и она станет ожившей сказочной героиней.