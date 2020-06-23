В ходе онлайн-презентации, приуроченной к открытию конференции для разработчиков WWDC (она в этот раз проходит в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса) Apple представила основные нововведения, которые появятся в iOS 14 — новой операционной системе для айфонов. Выход ее финальной версии ожидается осенью.

В ходе онлайн-презентации, приуроченной к открытию конференции для разработчиков WWDC (она в этот раз проходит в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса) Apple представила основные нововведения, которые появятся в iOS 14 — новой операционной системе для айфонов. Выход ее финальной версии ожидается осенью.Две самых заметных новых возможности iOS 14 — это функции, ранее широко использовавшиеся в Android, но реализованные иначе: виджеты на домашнем экране и меню приложений. Виджеты есть в iOS и сейчас, но добавлять их можно только на специальный экран "Сегодня".В iOS 14 их можно будет помещать и на домашних экранах — значки приложений просто отодвинутся, чтобы освободить место информационной панели. Пользователь может выбирать не только местоположение виджета, но и его размер. Кроме того, разработан специальный интеллектуальный виджет, содержимое которого можно пролистывать, при этом он сам меняет отображаемы контент — погоду, пробки, статистику активности и т.п. — в зависимости от контекста и времени суток.Второе нововведение, которое покажется в чем-то привычным пользователям Android — отдельная "библиотека приложений", позволяющая избавиться от многочисленных домашних экранов, заполненных значками. В отличие от мобильной платформы Google, на айфонах с iOS 14 оно будет автоматически группировать значки программ. Первый ряд займут "папки" с рекомендованными приложениями и теми, которые были установлены недавно. Остальные будут рассортированы по типам — игры, клиенты соцсетей, фото- и видеоредакторы и т.п.Кроме того, iOS 14 позволит воспроизводить видео в плавающем окне, при этом перемещаясь между другими приложениями. Такое окно можно свободно перемещать по экрану смартфона, можно менять его размер, а можно даже спрятать за край экрана, при этом воспроизведение звука продолжится.Многие в последние годы жаловались, что давно не менявшийся интерфейс входящего звонка в iOS устарел — занимает экран целиком и, если вы не хотите отвечать на звонок или нажимать "отбой", приходится ждать, когда иссякнет терпение звонящего. В iOS 14 вместо экрана будет появляться небольшая панель в верхней части экрана с кнопками приема и отбоя вызова. При этом ее можно просто смахнуть с экрана, как обычное уведомление.Siri в iOS 14 превратится в полноценного переводчика — специальное приложение Translate позволит комфортно общаться с людьми, не зная их языка. При этом оно сможет работать даже без доступа к интернету. Сама голосовая помощница перестанет, как и интерфейс входящих звонков, "оккупировать" весь экран при активации — вместо этого новый значок Siri будет плавать поверх экрана активного приложения:Еще одно обновление в iOS 14 — цифровая версия автомобильного ключа, позволяющая отпирать и заводить машину при помощи айфона с новой операционкой. Функция реализована при помощи интерфейса ТАС. Первым автомобилем, совместимым с новой функцией, станет одна из моделей BMW 2021-го модельного года. Apple также работает с автопроизводителями над разработкой единого стандарта, который позволит выполнять те же задачи, даже не доставая смартфон из кармана — авторизация для открытия и запуска автомобиля будет происходить при помощи "сверхширокополосного" чипа U1.Ожидается, что iOS 14 станет доступна для автоматического обновления айфонов этой осенью, но уже летом можно будет скачать общедоступную бета-версию операционки.