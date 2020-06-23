Компания Apple представила обновленную операционную систему macOS для компьютеров и ноутбуков Mac

Компания Apple представила обновленную операционную систему macOS для компьютеров и ноутбуков Mac. Версия macOS Big Sur была анонсирована на церемонии открытия конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), которая транслировалась на официальном YouTube-канале.macOS Big Sur получит "самое значительное обновление дизайна с момента выхода Mac OS X", сказали в Apple. Некоторые элементы дизайна, включая скругленные углы окон, значки в Dock, цветовую гамму и текстуры, новая операционка переймет у iOS, но при этом останется узнаваемой.Обновленный Control Center ("Пункт управления"), где можно отрегулировать яркость экрана или включить режим "Не беспокоить", теперь настраиватся под нужды пользователя, а новый центр уведомлений группирует связанные оповещения и поддерживает виджеты разных размеров. Оба этих элемента также стали полупрозрачными, как в iOS.Изменения, коснувшиеся Safari, были названы самыми крупными с момента выхода браузера в 2003 году. Стартовую страницу теперь можно персонализировать, установив собственное фоновое изображение, и настроить под себя список для чтения, вкладки iCloud и другие разделы. Также новая версия Safari получила встроенную функцию перевода, умеющую переводить целые сайты на семь языков.В "Сообщениях" появилась поисковая функция, которая может показать результаты в виде ссылок или фотографий. Избранные беседы теперь можно закреплять вверху списка.Вслед за iOS-версией, "Карты" получили раздел с путеводителями, которые можно составить самому и поделиться с другими, функцию "Осмотритесь", предлагающую 360-градусный обзор местности, а также карты помещений крупнейших аэропортов и торговых центров. Маршруты для велопрогулок или поездок на электрокаре, составленные на ноутбуке или компьютере, теперь можно переслать прямо на айфон.Релиз macOS Big Sur запланирован на осень. С какими моделями будет совместима новая версия, можно узнать на сайте Apple (ссылка будет активна позднее).