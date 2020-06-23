Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за итальянскую Аталанту, в которую летом 2018 года перешел из английского Челси на правах аренды. Как сообщает пресс-служба Аталанты, клуб выкупил у синих права на футболиста.

Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за итальянскую "Аталанту", в которую летом 2018 года перешел из английского "Челси" на правах аренды. Как сообщает пресс-служба "Аталанты", клуб выкупил у "синих" права на футболиста.Подробности финансовой части сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.#SuperMario resta con noi!