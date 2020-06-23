Руководство мюнхенской Баварии продолжает переговоры с представителями Манчестер Сити о покупке Лероя Сане. За 24-летнего нападающего горожан немецкий клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает переговоры с представителями "Манчестер Сити" о покупке Лероя Сане. За 24-летнего нападающего "горожан" немецкий клуб готов заплатить 40 миллионов евро.Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter, клубы пока не пришли ни к каким договоренностям, однако переговоры между ними продолжаются. "Манчестер Сити" уже готов снизить свои аппетиты, учитывая, что Сане может достаться "Баварии" бесплатно в качестве свободного агента.Ранее сообщалось, что англичане готовы продать немецкого футболиста за 60 миллионов евро.